الحكيم يعلن تأييده لرقابة دولية على الإنتخابات العراقية

شفق نيوز/ أعلن زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم يوم الجمعة عن تأييده للأشراف الدولي على الانتخابات المبكرة في البلاد المزمع إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال الحكيم في كلمة له اليوم وسط حشود جماهيري من أنصاره في العاصمة بغداد إن "الانتخابات المبكرة محطة مهمة لتغيير المعادلات وانضاج المشاريع المؤجلة لقوى الدولة".

وأردف قائلا "نجدد الدعوة لتشكيل تحالفات عابرة للطائفية والمكونات ونتطلع للأمن الانتخابي بإجراء اقتراع حرّ نزيهٍ".

وتابع الحكيم "نتطلع لرقابة أممية على الانتخابات من دون وصاية أو انتقاص من السيادة العراقية".

ودعا زعيم تحالف "عراقيون" الى حوار شامل و جاد يضم دول المنطقة ويجمعهم على طاولة واحدة.

واستطرد قائلا "إننا نتوسم في الادارة الامريكية الجديدة أن تكون مختلفة في رؤاها ومشاريعها بازاء قضايا المنطقة، فالعودة العاجلة الى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الفوري عن الشعب الايراني ستكون منطلقاتٍ ضروريةً لإعادة أمن المنطقة واستقرارها ".