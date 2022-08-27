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الحكيم يعاتب الصدريين ويدعو لضبط النفس: الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-27T08:00:24+0000
الحكيم يعاتب الصدريين ويدعو لضبط النفس: الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة

شفق نيوز/ شدد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، على ضرورة  "ضبط النفس" وسط الازمة السياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد، فيما رأى أن الانتخابات المبكرة "خيار قابل للمناقشة".

وقال الحكيم مخاطباً الصدريين، خلال كلمة ألقاها بمؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة" بحضور الرئاسات الثلاث، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "كنا أول المبادرين لإقناعكم بالعدول عن المقاطعة  الانتخابات وأول المهنئين لكم بفوزكم فيها".

وأضاف الحكيم للصدريين، "كنا أول الداعمين لمشروع الأغلبية الوطنية بشروطها المطلوبة ومنها حفظ مكانة المكون الإجتماعي الأكبر"، مؤكدا "ما زلنا نعتقد مع الإخوة في الإطار التنسيقي بأهمية أبناء التيار الصدري وحضورهم وفاعليتهم في مراكز القرار والعمل في مؤسسات الدولة لا وفقا لإستحقاقهم الانتخابي فحسب بل لوجود الطاقات الخيرة والوطنية في هذا التيار".

وبين الحكيم، إن "الذهاب الى إنتخابات مبكرة بحاجة الى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعل من هذا الخيار مسارا عمليا آمنا ومقبولا من جميع الشركاء"، موضحا أن "الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتعديل قانون الإنتخابات وضمان سلامة أداء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية".

ودعا الحكيم، "جميع الأطراف الى أعلى درجات ضبط النفس سياسياً وشعبياً وإعلامياً وفسح المجال لتغليب العقل والمنطق والتفاهم".

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