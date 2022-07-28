الحكيم يطرح مبادرة سياسية جديدة من ساحة "الخلاني"

شفق نيوز/ ابلغ مصدر سياسي مطلع، وكالة شفق نيوز، أن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم سيطرح "خارطة طريق جديدة"، يريد من خلالها "ترتيب الأوراق السياسية"، بعد أزمة تشكيل الحكومة في العراق.

وقال المصدر وهو مقرب من الحكيم لوكالة شفق نيوز، إن الحكيم سيطرح المبادرة بـ"رؤوس أقلام" خلال خطبته أمام أنصاره يوم غد الجمعة في ساحة الخلاني (وسط بغداد) بمناسبة رأس السنة الهجرية، وانطلاق أيام عاشوراء.

وأضاف أن "الخطاب سيتضمن مقترحاً أو مبادرة لحل التأزم السياسي وإنهاء حالة التشنج وبما يخدم مصلحة البلاد باعتماد خارطة طريقة استراتيجية ترضي جميع الأطراف".

وقال إن "الحكيم بذل جهودا كبيرة في ذلك، وناقش الأمر مع جميع أقطاب القوى السياسية الفاعلة في المشهد وقد تسهم تلك المبادرة بحلحلة الأمور".

ويأتي ذلك بعد تحرك ودعوات داخل التيار الصدري نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدد باقتحام مجلس النواب مرة أخرى في حال أصر الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، أو عقد جلسة للبرلمان الأسبوع المقبل.

واقتحم المئات من أنصار الصدر أمس الأربعاء، مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، احتجاجاً على تحرك الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة والدفع بمرشح من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.

وكان الصدر ألمح في أكثر من مناسبة، إلى الوقوف بوجه تشكيل حكومة وفق مبدأ المحاصصة المعتمدة منذ 2003.

وانسحب الصدر من العملية السياسية، بعد أشهر من شد وجذب مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة وفق مبدأ الأغلبية، التي تصدى لها بتحالف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وائتلاف سياسي سني جمع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.