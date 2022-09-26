الحكيم يطالب دول الجوار باحترام حصص العراق المائية ويحذر من "خطر" في 6 قطاعات

شفق نيوز/ طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الإثنين، دول الجوار باحترام حصص العراق المائية، فيما حذر من "خطر" يداهم 6 قطاعات.

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إعلان وزارة الموارد المائية دخول العراق دائرة الخطر الحقيقي وأزمة جفاف حادة يمثل جرس إنذار وخطر داهم يعرض حاضر ومستقبل البلاد اقتصاديا وزراعيا وتنمويا وبيئيا وصحيا وحتى ديموغرافيا".

وأضاف، أن "الأزمة تتطلب اعتماد كل الطرق الدبلوماسية الثنائية والأممية لحمل دول الجوار على احترام حصص العراق المائية، وتستدعي وقفة مسؤولة من الجهات التنفيذية والتشريعية لسن قوانين تحمي المتضررين من أزمة الجفاف لاسيما في محافظات الوسط والجنوب والعمل على التخفيف من آثارها المدمرة والتحذير من موجات الوباء والأمراض الناتجة عنها".

وكانت وزارة الموارد المائية، حذرت من استمرار تأثير الجفاف على الأهوار.

وقال مدير مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة في وزارة الموارد المائية حسين علي الكناني، إن "وزارة الموارد المائية باشرت بتنفيذ أعمال خطة من أجل الحيلولة دون هجرة سكان الأهوار المحليين لاسيما الصيادين ومربي المواشي والجاموس، للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تراجعت وللأسف بسبب الجفاف"، مبيناً أن "الخطة تتضمن تعميق وتوسيع مغذيات أيمن نهر الفرات وأيسره كي تكون بمساحة جديدة أطول وأكبر من السابق".