الحكيم يرجح انتخاب رئيس للبرلمان العراقي "في وقت قريب"

شفق نيوز/ توقع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي "في وقت قريب" خلفا للمبعد محمد الحلبوسي.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال مشاركته بملتقى السليمانية في نسخته الثامنة.

وقال الحكيم في تلك الكلمة، إنه "لازالت هناك بعض الملفات السياسية العالقة، وكلنا أمل بإمكانية معالجتها، ومنها انتخاب رئيس لمجلس النواب في وقت قريب".

وأكد على ضرورة "التهيؤ للتعايش والتعاضد والتكامل مع بعضنا في تجربتنا العراقية على اسس صحيحة وسليمة يستشعر فيها جميع العراقيين حقوقهم وحضورهم وفرصهم بشكل عادل".