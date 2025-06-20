الحكيم: إيران ردت بطريقة أذهلت العالم .. القبانجي: المعركة ستُحسم بزوال إسرائيل

شفق نيوز/ اعتبر زعيم تيار "الحكمة" العراقي عمار الحكيم، يوم الجمعة، أن ايران ردت على الضربات الاسرائيلية "بطريقة اذهلت العالم".

وقال الحكيم خلال لقائه جمعًا من قارئات المنبر الحسيني في مؤتمرهن السنوي الرابع مع قرب حلول شهر محرم، إن "الجمهورية الإسلامية مضت في طريق التفاوض، لكنها تعرّضت للغدر"، مضيفا أن إيران "قد استوعبت الصدمة وردّت بطريقة أذهلت العالم".

وعلى صعيد آخر جدد الحكيم الدعوة إلى المشاركة "الواسعة والفاعلة و الواعية" في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال إن "البوصلة هي التصويت لشخص صالح، ضمن قائمة صالحة، ذات مشروع واضح، واقعي، وخدمي".

من جهته توقع إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، زوال دولة إسرائيل على يد إيران، وقال في خطبته، إن "هذه المعركة ستحسم إما بنهاية إسرائيل أو هزيمتها كما في الرواية التاريخية الواردة عندهم، التي تقول إن عمر دولتهم لا يتجاوز 80 عاماً".

وأضاف "أما نحن فننتظر اليوم القريب"، داعيا إلى أن يُسلم الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه لإيران، وأن يُرسل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رسالة اعتذار بخطّه إلى الجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني.

وأشار إلى ضرورة "تعويض جميع الخسائر الروحية والمادية حيث تتحمل إسرائيل جميع الخسائر"، وكذلك فك الحصار عن إيران، معتبرا أن "هذه الأمور الأربعة إذا لم تحدث فمعناه نهاية إسرائيل الأبدية".