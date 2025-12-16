الحكيم يدعو واشنطن إلى قراءة "رسائل الشعب العراقي"

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، على أهمية قراءة "الرسائل الإيجابية" التي أطلقها الشعب العراقي في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاء الحكيم في مكتبه بالعاصمة بغداد، القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، جوشوا هاريس.

وبحسب بيان لمكتب الحكيم ورد لوكالة شفق نيوز فإن اللقاء جرى فيه تبادل وجهات النظر بشأن الواقع السياسي في العراق والمنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين العراق وواشنطن، مع التشديد على تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح الجميع.

وأشار الحكيم إلى طبيعة الاستحقاقات القادمة، مبيناً أن "العراق ماضٍ في إنجازها وفق التوقيتات الدستورية"، داعياً الجميع إلى "دعم خيارات الشعب العراقي في تحديد أولوياته للمرحلة المقبلة، ولا سيما الأولويات الخدمية والاقتصادية وتحديات المناخ".

وأكد "أهمية قراءة الرسائل الإيجابية التي أطلقها الشعب العراقي في الانتخابات الأخيرة، من حيث نِسَب المشاركة العالية وتمسك المجتمع العراقي بالمسار الديمقراطي والانتخابي"، مشيراً إلى "أهمية دعم الاستقرار في العراق لما له من دور في تعزيز استقرار المنطقة والعالم".

وكان رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، حدد الـ29 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز.

إلى ذلك دعا الإطار التنسيقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أمس الاثنين، إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، بعد إخفاقه بتشكيل الحكومة، حيث أكد استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أول أمس الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر 2025، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.