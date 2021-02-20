الحكيم يدعو من السليمانية لحل مناسب لحصة كوردستان بالموازنة: قلقون على موظفي الإقليم

شفق نيوز/ وصل زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم يوم السبت إلى محافظة السليمانية.

وأدلى الحكيم من هناك بتصريح للصحفيين دعا في إلى التوصل لصيغة حل مناسبة لتثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال ايضا "كلنا أمل بأن تسير هذه الموازنة بما تضمن مصالح شعب كوردستان والشعب العراقي كافة"، مردفا بالقول "نواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق وتفاهم مشترك لمعالجة الخلافات" بين أربيل وبغداد.

واضاف "نشعر بالقلق بأن نشهد موظفي اقليم كوردستان لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر عدة رغم انهم ليسوا طرفا في الخلافات السياسية"، مشددا على أن "العراق لكل العراقيين وينبغي ضمان حقوق الجميع وألا يشعر احد بالقلق على راتبه وحياته المعيشية".