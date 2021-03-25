الحكيم يدعو مفوضية الانتخابات للتراجع عن إلغاء اقتراع الخارج

شفق نيوز/ قال رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم بالمفوضية العليا للانتخابات يوم الخميس إنه يتوسم ان تعيد النظر بقرار الغاء اقتراع الجالية العراقية في الخارج.

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر"، "انطلاقا من أن سعة المشاركة في أي ممارسة ديمقراطية هي إضافة لشرعيتها ومصداقيتها وحرصا منا على ضمان عملية انتخابية سليمة ومنصفة يشارك فيها جميع ابناء الوطن في داخله وخارجه بانسيابية عالية، فإننا نتوسم بمفوضية الانتخابات أن تعيد النظر بقرار إلغاء انتخابات الجالية العراقية في الخارج من خلال إيجاد آلية مناسبة لذلك بوصفهم إضافة نوعية ولشدهم إلى بلدهم بقطع النظر عن عدد المشاركين".

وقرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، عدم مشاركة الجالية العراقية في الخارج بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي.