الحكيم يدعو إلى وحدة الإطار التنسيقي وتغليب المصلحة العامة

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الأربعاء، إلى تعزيز وحدة الإطار التنسيقي وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مؤكداً أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية واستكمال الاستحقاقات السياسية بما يخدم مصلحة البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم، في مكتبه ببغداد، رئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، وفق بيانين منفصلين صدرا عن مكتبيهما، وورد إلى وكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في إطار الحوارات السياسية المتواصلة حول متطلبات المرحلة الدستورية المقبلة.

وشدد الحكيم على ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية في حسم الخيارات المتعلقة بالرئاسات الثلاث، مبيناً أهمية الاتفاق على الرؤى والبرامج والمناهج، وتقاسم الهم الوطني بما يسهم في تحقيق الاستقرار وخدمة المصلحة العامة.

كما أكد أهمية وحدة الإطار التنسيقي، مشيراً إلى أن أداء الإطار في المرحلة السابقة، إلى جانب عوامل أخرى، أسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي.

من جانبه، أكد المندلاوي أهمية الالتزام بالمواعيد الدستورية لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته السادسة، وضرورة إنجاحها بما يفضي إلى انتخاب رئاسة مجلس النواب، باعتبارها خطوة أساسية لاستكمال المسار الدستوري وتشكيل حكومة قوية وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان أهمية التفاهمات الوطنية والحوار المسؤول بين القوى السياسية، بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم بناء دولة المؤسسات.

كما أكد المندلاوي أن المرحلة الراهنة تتطلب مستوى عالياً من المسؤولية الوطنية لتأمين انتقال دستوري سلس، فيما شدد السيد الحكيم على دعمه للجهود الرامية إلى إنجاح الاستحقاقات الدستورية وحماية المسار الديمقراطي.

وحتى الآن أخفق الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، في التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤكد في مواقف رسمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.