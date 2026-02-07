الحكيم يدعو إلى "مأسسة" الإطار التنسيقي

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم السبت، إلى "مأسسة" الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، معتبراً ذلك ضرورة لتطوير العمل السياسي.

جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة الرأي للتيار، حيث جرى بحسب بيان لمكتب الحكيم ورد لوكالة شفق نيوز، مناقشة مستجدات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المتحقق على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية، مع الدعوة إلى إدامة الجهوزية الأمنية والاستخبارية والعسكرية لمواجهة التحديات المحيطة بالعراق.

وأكد الحكيم في الاجتماع أهمية منح الحكومات المحلية صلاحياتها الدستورية والقانونية، مبيناً الدور المحوري لهذه الحكومات في تقديم الخدمات، باعتبارها الجهة المسؤولة بشكل مباشر أمام المواطنين، داعياً إلى تعزيز التنسيق مع الوزارات المعنية لحسم المشاريع الخدمية.

ودعا الحكيم المنضوي تحالفه في الإطار التنسيقي إلى العمل على مأسسة الإطار، مؤكداً أن "المأسسة" ضرورة لتطوير العمل السياسي، ولا سيما وأن الإطار شكل نموذجاً مهماً خلال المرحلة الماضية، وكان له دور بارز في تحقيق الاستقرار الحالي.

وفي السياق ذاته، شدد الحكيم على أهمية الحوارات الجارية لتهدئة الأوضاع وسحب فتيل التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات العالقة.

كما دعا إلى تنويع مصادر الدخل في العراق، ومغادرة نموذج الدولة الريعية، مع التأكيد على ضرورة تحريك القطاعات الإنتاجية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.