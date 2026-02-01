الحكيم يدعو إلى تغليب المصلحة العامة والمضي باستكمال الرئاسات الثلاث

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الأحد، إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والمضي باستكمال ملف الرئاسات الثلاث بما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد.

وقال مكتبه في بيان إن الحكيم، التقى صباح اليوم، بالأمين العام لحركة الجهاد والبناء النائب جواد الساعدي، حيث جرى خلال اللقاء التداول في تطورات المشهد السياسي في العراق والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فضلًا عن استكمال ملف الرئاسات الثلاث.

وجدد الحكيم، بحسب البيان، الدعوة إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، والمضي باستكمال التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة تقاسم الهم الوطني وتحمل المسؤولية المشتركة.

كما دعا إلى تغليب لغة الحوار في المنطقة وتجنب التصعيد، لما لذلك من انعكاسات سلبية على أمن العراق واستقراره ومصالح شعبه.

وكان الحكيم قد تغيب عن الاجتماع الذي عقده الإطار التنسيقي، مساء أمس السبت، بسبب رفضه تسمية شخصية وُصفت بالجدلية لرئاسة الحكومة.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن تيار الحكمة يرفض المشاركة في حكومة نوري المالكي.

وأعلن الإطار التنسيقي، مساء أمس السبت، عقب الاجتماع تمسّكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء الماضي، عبر تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.