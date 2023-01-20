الحكيم يدعو إلى الحد من تهريب الأموال الذي أدى إلى إضطراب سعر الدولار بالعراق

شفق نيوز/ دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يوم الجمعة، الحكومة الاتحادية إلى الحد من تهريب الأموال الذي أدى إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في العراق.

وقال الحكيم في كلمة له بمناسبة "يوم الشهيد العراقي" وسط جموع من أنصار تياره في العاصمة بغداد، إن هناك جملة من التحديات التي تواجه الحكومة الاتحادية، والتي لا يُستهان بها وتحتاج الى اجراءات حازمة وجريئة للمعالجة".

وأكد على أنه "لابدّ من تكثيف الجهود القانونية والقضائية في مجال مكافحة الفساد والحد من تهريب الأموال وما يستتبعها من اضطراب سعر الدولار الأمريكي، والكشف عن الجهات الداعمة لذلك"، مشدداً على أنه "لا يمكن السماح بذلك مهما كلفنا من ثمن".

ودعا الحكيم الحكومة الاتحادية إلى التركيز على مشاريع البنى التحتية، وكذلك التهيئة لانتخابات مجالس المحافظات، مقترحا على السلطتين التشريعية والتنفيذية إعادة مجالس البلدية الملغاة.

وأكد على ضرورة مكافحة المخدرات التي قال عنها بأنها "باتت تنخر بالمجتمع والشباب العراقي"، مطالبا بـ"معالجة البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية العاطلة عن العمل عبر تفعيل القطاع العام والخاص"، قائلا: ان الاسر العراقية تواجه ازمة العاطلين عن العمل، نطالب بعمل جاد في إيجاد حلول سريعة ومجدية لهذه المعضلة".

ونوه إلى ضرورة حل مشكلة السكن عبر المعالجات الواسعة منها تمليك الأراضي وتوفير البنى التحتية للمناطق السكنية الجديدة، مردفا بالقول إن امتلاك كل أُسرة عراقية على قطعة أرض مناسبة للسكن تمثل جزءا من حقوقها وكرامتها وانتمائها لهذا الوطن.

كما أكد الحكيم على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، ومتابعة شؤون الفقراء واصحاب الدخل المحدود ممن يعانون من ظروف قاسية، داعيا الحكومة إلى إصدار حزمة من الإجراءات العاجلة في مكافحة الفقر.

كما أشار الحكيم إلى أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعلمية مع دول الجوار والمنطقة والعالم بأسره بما يخدم مصالح العراق اولا ، وبما يعزز نمو بلدنا ورخاء الدول ويسهم بإيجاد شراكات إقليمية متوازنة.