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الحكيم يدعو للإفادة من تجارب الوزراء السابقين لتقديم الخدمات

Category: سیاسة

Date: 2022-10-15T12:38:07+0000
الحكيم يدعو للإفادة من تجارب الوزراء السابقين لتقديم الخدمات

شفق نيوز/ دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، يوم السبت، إلى الإفادة من تجارب الوزراء السابقين لتحديد الأولويات وتقديم الخدمات وفرص العمل.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وتداول الجانبان تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة القادمة.

وأشاد الحكيم، بحسب البيان، بالدور الذي أدته حكومة الكاظمي في تهدئة الأوضاع وإخراج العراق من منعطفات صعبة ودورها في تجسير العلاقة بين العراق ودول الجوار والعالم.

وبيّن الحكيم أن من سمات النظام السياسي في العراق هو التداول السلمي للسلطة وانتقال المسؤولية من فريق لآخر، داعيا إلى الإفادة من خبرات وتجارب الوزراء في الحكومات السابقة في تحديد الأولويات وصياغة المعادلة الخدمية وتوفير فرص العمل.

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