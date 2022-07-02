الحكيم يدعو لـ"حكومة الوحدة الوطنية والفريق المنسجم الكفوء"

شفق نيوز/ دعا زعيم تحالف "قوى الدولة" عمار الحكيم، يوم السبت، إلى تشكيل حكومة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون لها القدرة على على توفير الخدمات للشعب وتسترد ثقة الفرد العراقي بالعملية والنظام السياسي.

وقال الحكيم في كلمة له خلال تجمع عشائري اليوم، إن "العراق بحاجة الى حكومة خدمة وطنية قادرة على طمأنة الشعب العراقي واستعادة الثقة بالعملية السياسية والنظام السياسي".

وبيّن أن "الإنتخابات الأخيرة أفرزت نتائج مرتبكة بسبب الفجوة بين عدد الأصوات وعدد المقاعد"، مستذكرا "ثقة المواطن بالعملية الإنتخابية ومشهد التدافع على المراكز الإنتخابية سنة 2005 وحملنا الجميع مسؤولية استعادة هذا المشهد و ايجاد مناخ الثقة المطلوب له".

كما أكد الحكيم على "التمسك بوحدة البلد والعملية السياسية كراعٍ وحافظ لحقوق الجميع وشددنا على معالجة الإخفاقات وفق الآليات التي اعتمدتها العملية السياسية لإصلاح اخطائها".

ونوه زعيم تحالف "قوى الدولة" إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية والفريق المنسجم الكفوء كلها رسائل اطمئنان للشعب العراقي وتهدئة المجتمع وإعطائه الأمل في تقديم الخدمات".

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

ومنذ إعلان نتائج الإنتخابات والمصادقة عليها لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية العراقية من تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بسبب الخلافات فيما بينها والتي تفاقمت مؤخرا بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية.