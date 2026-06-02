الحكيم يدعو لتنويع منافذ تصدير النفط العراقي عبر البحرين الأحمر والمتوسط

عمار الحكيم في كلمة له القاها داخل ديوان محافظة النجف

شفق نيوز - النجف

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، الجهات المعنية في الحكومة العراقية إلى تنويع منافذ تصدير النفط عبر البحرين الأحمر والمتوسط؛ لتعزيز الأمن الاقتصادي والانفتاح على أسواق جديدة، بالتزامن مع استمرار عرقلة سلاسل إمدادات الطاقة في مضيق هرمز جراء الاضطرابات الراهنة في المنطقة.

وأكد الحكيم، خلال كلمة ألقاها في ديوان محافظة النجف، أهمية تأمين رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والمقاولين؛ لما لها من دور أساسي في دعم عجلة العمل والتنمية الاقتصادية في البلاد.

كما شدد رئيس تحالف قوى الدولة، على ضرورة تشريع قانون المحافظات واللامركزية الإدارية، بما يضمن منح الحكومات المحلية صلاحيات أوسع تمكنها من الارتقاء بالواقع الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر.