الحكيم يدعو لاستكمال كابينة الزيدي: الحكومة الشاغرة لا تستطيع إكمال أدائها

حثّ رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمّار الحكيم، اليوم الجمعة، على الإسراع في استكمال الوزارات الشاغرة في الحكومة العراقية الجديدة وتكثيف الحوارات بين القوى السياسية لحسم هذا الأمر.

وقال الحكيم في بيان صادر عن مكتبه خلال لقائه الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، إن "منح الثقة للحكومة التي يترأسها علي الزيدي ليس نهاية المطاف بل بداية المسؤولية"، مشدداً على أن "الحكومة غير المكتملة هيكلياً لا تستطيع أن تكون كاملةً في أدائها".

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، على منح الثقة لحكومة الزيدي و منهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء الخلافات السياسية، وتحذير الولايات المتحدة الأميركية من إشراك الفصائل المسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.