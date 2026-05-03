الحكيم يدعو لاستثمار "المقبولية" الدولية التي يتمتع بها الزيدي

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الأحد، إلى استثمار المقبولية الإقليمية والدولية التي يحظى بها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مؤكداً حاجة العراق إلى الانفتاح بما يضمن مصالحه وسيادته.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجمهورية نزار آميدي، حيث بحث الجانبان تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وسبل إتمام الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة المقبلة، وفق بيان لمكتب الحكيم، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الحكيم أهمية دعم الزيدي في إنجاز مهمته وتسمية الوزراء، مشدداً على ضرورة ترشيح الكفاءات لتقديم الخدمات اللازمة للعراقيين.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، ما يتطلب دعمها وتمكينها من تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

كما شدد الحكيم على أهمية تكامل الأداء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المهمة خلال المرحلة المقبلة.