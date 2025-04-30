الحكيم يدعو للتصدي لمن يريد الحصول على "الصوت الانتخابي" عبر اثارة الطائفية بالعراق

شفق نيوز/ دعا زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، يوم الأربعاء، إلى التصدي لأولئك الذين يريدون تحقيق مكاسب انتخابية عبر اثارة النعرات الطائفية في البلاد، مؤكدا على ضرورة عدم الاعتماد على النفط من خلال تنويع الاقتصاد في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته محافظة الانبار، ولقائه رئيس الحكومة المحلية محمد نوري الدليمي، ونائبيه، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، وأعضاء مجلس المحافظة ومسؤولي الوحدات الإدارية.

ودعا الحكيم خلال المؤتمر، "لتنويع مصادر الدخل ومغادرة الدولة الريعية، وتنويع الاقتصاد والعمل على تحويل تحدي أسعار النفط بتحريك القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا"، مؤكدا على "أهمية أن تكون الإيرادات النفطية للأجيال القادمة".‏

وأكد على "ضرورة تعويض المتضررين من الإرهاب وتعويض عوائل الشهداء"، مردفا بالقول إن "وجود الشبهات يدعو للتدقيق لا لإلغاء التعويض"، داعيا أهل الأنبار إلى تمحيص المستفيد من غيره.

وشدد الحكيم على "معرفة قيمة الأمن والأمان ومعرفة حجم الخسارة المترتبة على فقدان الأمن وعلى الجميع، مشيرا إلى أن "أهم منجز هو امتلاك العراق الى الحصانة والمناعة من الخطاب الطائفي".

ودعا زعيم تيار الحكمة الوطني الى "التصدي لمن يريد الحصول على الصوت الانتخابي من خلال إثارة النعرات الطائفية".