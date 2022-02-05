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الحكيم يدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة جديدين وفق برنامج

Category: سیاسة

Date: 2022-02-05T07:46:50+0000
الحكيم يدعو الى انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة جديدين وفق برنامج

شفق نيوز/ دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية أحد قادة الإطار التنسيقي عمار الحكيم، يوم السبت، إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس مجلس وزراء جديدين وفق البرنامج الحكومي بعيدا عن التدخلات الحزبية والسياسية.

وقال الحكيم في كلمة له بمناسبة يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد، "ندعو ان يكون الدعم لاي مرشح خاضعا للبرنامج الحكومي والاهلية نريد رئيسا للجمهورية قادرا على اتخاذ القرارات وتطبيق الدستور بعيدا عن التأثيرات السياسية والحزبية".

وأضاف "نريد رئيس حكومة يتحمل كامل مسؤوليته في تنفيذ برنامجها المقر بعيدا عن الضغوط".

كما أشار الحكيم إلى أن "ابناء الشعب قد سئموا من الخلافات والنزاعات الضيقة وينتظرون الافعال لا الاقوال والتغيير لا التدوير والحراك لا الجمود".

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