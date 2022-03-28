الحكيم يدعو القوى السياسية لـ"تجميد" الخلافات الحالية ويطلق تحذيراً

شفق نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الإثنين، القوى السياسية إلى "تجميد" الخلافات الحالية والاتفاق على برنامج حكومي وطني.

وقال الحكيم في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "حالة الإنسداد السياسي الخانق التي يعيشها العراق ستنعكس سلباً على المواطن، بدءا من عدم إمكانية الحكومة على تقديم قانون الموازنة".

ودعا الحكيم، المخلصين من القوى السياسية كافة إلى "تكثيف لقاءاتهم للإتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم، وصياغة أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية معالجة الأزمات الكبرى، لا سيما الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وتجميد الخلافات الحالية، ريثما ينتج برنامج حكومي وطني، تكون المشاركة في الحكومة القادمة على أساسه مع تأكيدنا على عدم المشاركة فيها".

وفشل مجلس النواب أول أمس السبت بعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد مقاطعة من أكثر من 125 نائباً ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

وعلى إثر ذلك تحولت الجلسة إلى جلسة اعتيادية، كما حددت رئاسة البرلمان عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.