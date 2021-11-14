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الحكيم يدعو الحكومة إلى "تدخل فوري" لحل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

Category: سیاسة

Date: 2021-11-14T11:33:18+0000
الحكيم يدعو الحكومة إلى "تدخل فوري" لحل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

شفق نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الاحد، الحكومة العراقية الى "تدخل فوري" لحل أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي القت بضلالها على ذوي الدخل المحدود بالخصوص.

وقال الحكيم في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ظل الإرتفاع الملحوظ بأسعار المواد الغذائيّة والسلع الإستهلاكيّة التي تمسّ حياة المواطن بصورة مباشرة، فإن الحكومة مدعوّة لمعالجة هذا الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود، عبر التدخل الفوري ومراقبة الأسعار".

وتابع أن "إرتفاع أسعار النفط يوسّع من خيارات الحكومة ويمنحها حلولا جذرية متعددة".

وشهدت اسعار الطحين ارتفاعاً مفاجئاً في عموم العراق ، إذ تجاوز سعر الكيس الواحد مبلغ 45 الف دينار عراقي بعد أن كان 28 الف دينار، لينتج عنها ارتفاعاً باسعار "الخبز والصمون" والتي تعد القوت الرئيسي للمواطن العراقي.

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