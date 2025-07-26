الحكيم يدعو الحكومة لمواجهة "اجندات مغرضة" تحاول "خلط الأوراق" في العراق

شفق نيوز - بغداد

حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم السبت، من "اجندات مغرضة" تسعى الى "خلط الأوراق" من خلال نشر "الكراهية والبغضاء والفتن والتفرقة" بين مكونات الشعب العراقي، داعيا الحكومة الاتحادية والمؤسسات المعنية الى التصدي لتلك المخططات.

وقال الحكيم في كلمة القاها خلال مؤتمر "اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة"، "إننا اليوم أمام تحديات كبيرة ومخاطر جسيمة تتعلق بمستقبل العراق والمنطقة معاً، لاسيما في ظل استمرار منطق التصعيد ولغة السلاح والحرب، وغياب الإرادة الدولية في مواجهة الاستهتار الإسرائيلي في المنطقة".

وأضاف، أن "وحدة العراقيين والتفافهم حول مرجعيتهم الدينية العليا في النجف المتمثلة بالمرجع السيستاني، والالتزام بتوصياتها وإرشاداتها القيمة، هو السبيل الأمثل لمواجهة شتى أنواع المخاطر والتحديات".

كما أشار الحكيم، إلى أن "لغة الإحباط والتهويل التي تمارس اليوم على أهلنا وشبابنا هي جزء من حرب نفسية يستخدمها العدو ضد بلدنا وشعبنا، ويجب على النخبة المجتمعية والسياسية أن تواجه ذلك بقوة وحسم وإصرار، وعلى الحكومة والمؤسسات المعنية أن لا تسمح لأصحاب تلك الأجندات المغرضة بالنيل من عزيمة شبابنا وأمن مجتمعنا".

ولفت إلى أن "ما تشهده اليوم سوريا من اضطراب في الإدارة والأوضاع، يتطلب منا حذراً مضاعفاً لمواجهة الانعكاسات الأمنية والإنسانية المحتملة على بلدنا، وما يترتب من تهديد حقيقي لأمن المنطقة والدول المجاورة".

ودعا الحكيم، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى "أخذ دورهما التاريخي والمسؤول تجاه ما يحدث في منطقتنا من استهداف واعتداء وتهاون، وأن تكون كلمة الوحدة الإسلامية والعربية هي المتصدرة في مشهد القرار في المنطقة".