الحكيم يحذر من "مشاريع مشبوهة" تستهدف مناطق وسط وجنوب العراق دون غيرها

شفق نيوز/ حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الخميس، مما أسماه "المشاريع المشبوهة" التي تسعى إلى استهداف مناطق الوسط والجنوب دون غيرها من مناطق العراق.

ودعا الحكيم في كلمة له وسط تجمع عشائري في محافظة كربلاء، إلى "مواجهة التحديات والحذر كل الحذر من المشاريع المشبوهة التي تسعى للتوهين والتثبيط واستهداف مناطق الوسط والجنوب دون غيرها".

وأضاف أن هناك "تضخيماً للسلبيات في هذه المناطق وغض الطرف عن مثيلاتها في مناطق أخرى، مما يتطلب المزيد من الجهد السياسي والاجتماعي والشعبي لمواجهة هذه الحالة".

كما دعا إلى دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومنحها الفرصة الكافية للتعبير عن رؤيتها وأفكارها وأولوياتها.