سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكيم يحذر من أمر "لا يأتي بخير": وضع العراق بحاجة إلى معالجات جذرية

Category: سیاسة

Date: 2021-11-16T07:01:31+0000
الحكيم يحذر من أمر "لا يأتي بخير": وضع العراق بحاجة إلى معالجات جذرية

شفق نيوز/ أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، إن التطورات والمعرقلات التي يواجهها العراق تدفع بحاجة إلى معالجات جذرية.

جاء ذلك في كلمة بـ"منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك.

وقال الحكيم في كلمة له، "إن شعوب المنطقة تعاني من ثلاثية التوتر وعدم الاستقرار الداخلي والخشية من المستقبل وعدم الرضا من الحلول تجاه الأزمات وهي تتطلع للنخب لتقديم وصفات واقعية وعملية تضمن حاضرا امنا واستقرارا دائماً وهي عناصر اساسية لأي نهوض وبناء".

وأضاف "اننا بحاجة الى مشروع واضح لادارة التنوع في دولنا في إطار عقود اجتماعية مطمئنة للجميع، فتضارب المشاريع والرؤى للنخب واصحاب القرار مازالت معرقلة لهذه الولادة المرجوة".

وقال الحكيم، إن "المشاركة الانتخابية المتدنية والشكوك الواضحة والتشكيك بمؤسسات الدولة ومصداقيتها والإحباط والقلق المستمر كلها أمور مقلقة بحاجة الى معالجات جذرية".

ولفت إلى أن ذلك يتطلب إلى عدة حلول منها تنظيم العلاقة بين الاقليم وبغداد ضمن الاطر الدستورية، كما أن سياسات فرض الأمر الواقع السياسي على حساب ثقة المواطن ومشروعية النظام ومصداقية الدولة وشرعية الممارسة السياسية في عملية بناء الدولة هي امور لا تأتي بخير ولا تطمئن العقلاء والنخب".

related

لقاء مرتقب بين العامري وابرز مرشح لرئاسة الحكومة بتنسيق من الحكيم

Date: 2020-03-05 11:59:56
لقاء مرتقب بين العامري وابرز مرشح لرئاسة الحكومة بتنسيق من الحكيم

خلال 24 ساعة.. الحكيم يتحرك لعقد اجتماع للرئاسات الثلاث والقوى السياسية

Date: 2021-11-07 13:22:26
خلال 24 ساعة.. الحكيم يتحرك لعقد اجتماع للرئاسات الثلاث والقوى السياسية

ائتلاف الحكيم: نادمون على التحالف مع العبادي

Date: 2021-10-11 08:38:38
ائتلاف الحكيم: نادمون على التحالف مع العبادي

بغداد تحتضن لقاء مرتقباً بين الحكيم والصدر

Date: 2021-10-19 08:57:46
بغداد تحتضن لقاء مرتقباً بين الحكيم والصدر

تيار الحكيم ينتقد زيارة عبدالمهدي الى الصين: أين الاتفاقيات المهمة؟

Date: 2019-09-22 15:11:56
تيار الحكيم ينتقد زيارة عبدالمهدي الى الصين: أين الاتفاقيات المهمة؟

تيار الحكيم يعلن معارضته لحكومة عبدالمهدي

Date: 2019-06-16 21:29:23
تيار الحكيم يعلن معارضته لحكومة عبدالمهدي

خلاف الحكيم والعبادي "يشرخ" الإطار التنسيقي والنجف "تمنع" عودة المالكي بـ"رسالة"

Date: 2021-10-25 10:34:38
خلاف الحكيم والعبادي "يشرخ" الإطار التنسيقي والنجف "تمنع" عودة المالكي بـ"رسالة"

أول تعليق سياسي على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد

Date: 2021-08-02 09:42:23
أول تعليق سياسي على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد