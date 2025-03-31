"الحكيم يحذر من "أجندات خبيثة" ويدعو للحفاظ على التجربة العراقية

شفق نيوز/ حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الاثنين، من ما وصفها "أجندات خبيثة" تحاول نشر الإحباط بين العراقيين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التجربة العراقية في "الاعتدال والوسطية".

وقال الحكيم، خلال خطبته في صلاة عيد الفطر التي أقيمت اليوم ببغداد، إن "العراق لا يمكن أن يتقدم دون تبني الاعتدال والوسطية والحوار الحقيقي".

وأضاف أن "الاعتدال هو نهج المرجعية الدينية في النجف على امتداد تاريخها الطويل"، مضيفًا أن "التجربة أثبتت أن العراق لن يستقر إلا بالحوار والتفاهم".

وأكد أن "الحفاظ على الاستقرار السياسي هو أحد أهم ركائز حماية مصالح شعبنا، وسعيه لبناء دولة عراقية مقتدرة ومستقلة وذات سيادة".

وأشار الحكيم إلى أن "التجربة العراقية هي تجربة الاعتدال والتعايش والسلم الأهلي، وتشكل مسؤولية تاريخية كبرى لا يجوز التفريط بها"، مؤكدًا أن "أتباع أهل البيت كانوا ولا يزالون وسيبقون عنوانًا للاعتدال والوسطية والوفاء لأوطانهم".

ودعا الحكيم "جميع الخيرين والمخلصين لوطنهم وشعبهم إلى عدم السماح لأصحاب الأجندات الخبيثة بإثارة الضعف والإحباط بين أهلنا وشبابنا، من خلال إشاعات وسيناريوهات مفبركة لا أساس لها من الصحة".