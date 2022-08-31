الحكيم يحذر من تكرار أحداث الخضراء: العراق يعيش تحدي الوجود

شفق نيوز/ حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الأربعاء، من تكرار الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء من اشتباكات مسلحة بين سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري والقوات الأمنية.

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "شهدنا خلال اليومين الماضيين أحداثا مؤسفة سالت خلالها دماء عزيزة وأن النظر بعين الحكمة والحقيقة لما حصل يحتم علينا حث الخطى وتكثيف العمل من أجل بناء الدولة القوية العادلة التي كنا ولازلنا وسنبقى ننادي بها وندعو لتحقيقها انطلاقا من إيماننا العميق بأنها الضمانة الوحيدة لعدم تكرار ما حصل أو سيحصل من خطوب ومطبات تكلف شعبنا مزيدا من المحن والمآسي".

وأضاف ان "وطننا الحبيب يعيش تحدي الوجود وهو ما يتطلب تغليب لغة العقل والمنطق والحوار لما فيه مصلحة شعبنا وتغليبها على كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة".

وشهدت العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات عصر اول امس الاثنين وصباح الثلاثاء، أحداثاً دموية تمثلت بمواجهات مسلحة بين أنصار التيار الصدري والقوات الأمنية، بلغت ذروتها في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد حيث سقط العديد من الضحايا والمصابين من القوات الأمنية ومسلحي التيار الصدري.

وبعد ظهر الثلاثاء، وجه زعيم التيار الصدري بانسحاب أنصاره من الخضراء وإنهاء المظاهر المسلحة وهدد في خطاب له بالتبرؤ من التيار إن لم يلتزموا بتوجيهاته.