الحكيم يحذر من استخدام الشارع "للكسر السياسي"

شفق نيوز/ حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم السبت، من استخدام الشارع للكسر السياسي، داعيا الحفاظ على الأزمة القائمة في العراق في إطارها السياسي.

وقال الحكيم في كلمة له ألقاها في ديوان بغداد للنخب السياسية والإجتماعية، إن "الشارع ميدان للتعبير عن المظلومية والمطالبة بالحقوق وليس لضرب الفرقاء السياسيين بعضهم بالبعض".

وعن قانون الأمن الغذائي قال الحكيم: لا أحد ضد تحقيق الأمن الغذائي، وجل الإشكال قانوني يتبع الصلاحيات بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال.

وأوضح أن السماح بتشريع القوانين في مرحلة تصريف الأعمال يخاطر بالديمقراطية و يرفع الضغط عن القوى السياسية في سرعة تشكيل الحكومات بعد كل إنتخابات.