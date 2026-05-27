الحكيم يجدد دعمه لحكومة الزيدي ويدعو لمواجهة التحديات الاقتصادية في العراق

شفق نيوز - بغداد

جدد زعيم قوى ائتلاف الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الأربعاء، دعمه للحكومة العراقية الحالية برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، داعياً إلى وضع خطط اقتصادية لمواجهة التحديات المالية التي تواجه البلاد.

وقال الحكيم في خطبة صلاة العيد في بغداد، إن المنطقة والعالم تشهد تحولات سياسية واقتصادية وامنية متسارعة، والعراق اليوم أمام مسؤوليات كبيرة، وفرص مهمة، والبلاد بحاجة الى تضافر الجهود، وتوحيد الطاقات، وترسيخ الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والسلم المجتمعي لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

وأضاف: "بعد منح الثقة لحكومة الزيدي وما نتطلع له من استكمال الكابينة الحكومية في الأيام القليلة المقبلة، والتصويت على شخصيات مقبولة و كفوءة"، مؤكداً الدعم الكامل لكل عوامل النجاح التي تساعد الحكومة على تحقيق أهدافها.

كما أشار الحكيم إلى أن حكومة الزيدي مسؤولة منذ يوم الأول عن ترسيخ الايجابية في أهم ملفاتها، وهو الملف الاقتصادي الذي أكدنا مرارا وتكرارا بأن تكون لها الأولوية القصوى في الحكومة، مبيناً أن التحديات الاقتصادية تفرض علينا التفكير في منهج مختلف أكثر جرأة وواقعية.

وتابع قائلا: لقد اثرت التوترات الاقليمية على الاقتصاد العالمي، والعراق جزء من هذا المشهد وما تتطلبه المرحلة الحالية تعزيز الخطط الاقتصادية وتأمين بدائل استراتيجية تدعم المرحلة الحالية، مؤكداً على ضرورة إيجاد أدوات حماية اقتصادية ومالية أكثر مرونة، وتعزيز قدرة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات والتقلبات، كما أن حماية الاقتصاد لم تعد مرتبطة بالأدوات التقليدية فحسب بل تحتاج إلى مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي.