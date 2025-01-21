الحكيم يتغيب عن اجتماع الإطار: ممتعض لـ"كسرهم" التوافق السياسي

شفق نيوز/ أوضح مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، أن سبب تغيب زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، عن اجتماع قوى الإطار التنسيقي أمس، يعود لامتعاضه من قرارات الإطار الأخيرة.

وقال المصدر المقرب من الحكيم لوكالة شفق نيوز، إن "عدم حضور الحكيم لاجتماع قوى الإطار الأسبوعي هو دليل واضح على عدم الرضا وعدم القبول لإقالة محافظ ذي قار والحراك الحالي لإقالة محافظ النجف أيضاً".

واعتبر، أن "إقالة محافظ ذي قار مخالفاً للتوافق السياسي المتفق عليه مسبقاً، ما آثار امتعاض الحكيم، كونه كسر للقرار السياسي".

ورأى المصدر، أن "قرار إقالة محافظ ذي قار تضمن إخطاءً قانونية، وقد يعاد النظر بإقالته بقرار من المحكمة الاتحادية".

وكان مجلس محافظة ذي قار، صوّت في (14 كانون الثاني الجاري)، بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة الاستجواب من قبل مجلس المحافظة.