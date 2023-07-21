الحكيم يتحدث عن استعادة "الريادة الشيعية" للعمل السياسي من خلال "إدارة الدولة": شكلنا حكومة قوية

شفق نيوز/ قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الجمعة، إن "الريادة الشيعية" استعيدت بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني وعبر ائتلاف إدارة الدولة. جاء ذلك خلال كلمة له في تجمع لانصاره في ساحة الخلاني ببغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز.

وأضاف الحكيم، "یجب أن تكون أولویتنا السیاسیة متجھة نحو ترسیخ الاستقرار السیاسي والمجتمعي في البلاد.. فلا أمان ولا بناء ولا إعمار .. من دون استقرار وثبات ودیمومة لذلك الاستقرار".

واوضح ان "من أبـرز مـقومـات الاسـتقرار ھـو تكویـن تحالفات سیاسـیة قویة .. رصـینة في رؤیتھا السیاسیة وحازمة في تنفیذ مشروعھا الخدمي.. فالتحالفات السیاسیة القویـة المتماسكة ھي أساس العمل السیاسـي الناجح.. وھي أھم ركائز مراكمة النجاح ومعالجة الأخطاء والتجارب السیئة".

وتابع الحكيم، "قطعنا شوطا كبیرا في استعادة الریادة السیاسیة للمكون الأكـبر ولأبناء شعبنا كافة مـن خـلال (أئتلاف إدارة الدولة) وتـشكیل حكومة قویـة خدمیة تعمل على تثبیت أسس الاستقرار السیاسي واستعادة ثـقة الـمواطـن بـنظامـه السـیاسـي مـن جدید، ولابـد مـن الـعمل الجاد والمضاعف نـحو تـقویـة أواصر المعادلـة التي ساھـمت فـي تـشكیل حكومة الأخ السوداني ، وتعمیم تجربتھا في الحكومات المحلیة المقبلة".