سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكيم يبلغ بلاسخارت موقفه من الرقابة الدولية على الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-02-09T18:00:17+0000
الحكيم يبلغ بلاسخارت موقفه من الرقابة الدولية على الانتخابات

شفق نيوز/ أعلن زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، دعمه للرقابة الدولية في الانتخابات العراقية المقبلة، مشددا على أن تبقى "ضمن حدودها" دون المس بسيادة العراق.

وقال مكتب الحكيم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، مبيناً أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول التحديات التي تواجه العراق والاستحقاق الانتخابي القادم ودور المنظمة الاممية في دعم العراق.

وبين الحكيم، وفق البيان، أن الانتخابات القادمة مصيرية في تاريخ العراق وستؤسس الى مرحلة جديدة من الاستقرار مضيفا بقوله إن الانتخابات المبكرة بحد ذاتها ليست غاية إنما هي وسيلة لتحقيق الاستقرار المنشود، محملا القوى السياسية مسؤولية حسم القوانين المتعلقة بالانتخابات كتعديل قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على صيغة لحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأبدى الحكيم موقفه الداعم للرقابة الدولية قائلا إنها ضرورية لحث الجمهور على المشاركة والاطمئنان للنتائج مشددا على أن تبقى الرقابة ضمن حدودها دون التدخل بالاجراءات التنفيذية والمس بسيادة العراق.

وعد الحكيم الاحتكام الى الانتخابات المبكرة بحد ذاته دليل على تمسك الجمهور بالنظام السياسي والاحتكام لخيارات الناخبين واحداث التغيير من الداخل معربا عن سعادته لتحول بعض القوى التشرينية الى قوى سياسية فاعلة ومتفاعلة في المشهد السياسي.

related

الحكيم يعلن دعما للكاظمي بثلاثة ملفات ويوجه طلباً

Date: 2020-08-30 15:36:23
الحكيم يعلن دعما للكاظمي بثلاثة ملفات ويوجه طلباً

تيار الحكيم يلوح باقالة عدد من الوزراء

Date: 2019-07-06 12:32:43
تيار الحكيم يلوح باقالة عدد من الوزراء

الحكيم يؤكد لـ"شيخ جنكي" على اعتماد الحوار لحل اشكالات بغداد وأربيل

Date: 2021-01-14 16:01:07
الحكيم يؤكد لـ"شيخ جنكي" على اعتماد الحوار لحل اشكالات بغداد وأربيل

تيار الحكيم يكشف موقفه من المشاركة بحكومة علاوي

Date: 2020-02-05 14:02:58
تيار الحكيم يكشف موقفه من المشاركة بحكومة علاوي

الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

Date: 2020-12-30 14:45:57
الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

خلاف النواب الكورد والتركمان على دوائر كركوك الانتخابية يهدد بإلغاء جلسة اليوم

Date: 2020-10-28 16:55:43
خلاف النواب الكورد والتركمان على دوائر كركوك الانتخابية يهدد بإلغاء جلسة اليوم

الصدر يعلن موقفه من تأجيل الانتخابات ويهدد بـ"قرار"

Date: 2021-01-18 19:57:34
الصدر يعلن موقفه من تأجيل الانتخابات ويهدد بـ"قرار"

ائتلاف المالكي يحذر من "تلاعب خطير مبيت" بنتائج الانتخابات المقبلة

Date: 2020-09-07 05:07:33
ائتلاف المالكي يحذر من "تلاعب خطير مبيت" بنتائج الانتخابات المقبلة