الحكيم يبلغ بلاسخارت موقفه من الرقابة الدولية على الانتخابات

شفق نيوز/ أعلن زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، دعمه للرقابة الدولية في الانتخابات العراقية المقبلة، مشددا على أن تبقى "ضمن حدودها" دون المس بسيادة العراق.

وقال مكتب الحكيم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، مبيناً أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول التحديات التي تواجه العراق والاستحقاق الانتخابي القادم ودور المنظمة الاممية في دعم العراق.

وبين الحكيم، وفق البيان، أن الانتخابات القادمة مصيرية في تاريخ العراق وستؤسس الى مرحلة جديدة من الاستقرار مضيفا بقوله إن الانتخابات المبكرة بحد ذاتها ليست غاية إنما هي وسيلة لتحقيق الاستقرار المنشود، محملا القوى السياسية مسؤولية حسم القوانين المتعلقة بالانتخابات كتعديل قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على صيغة لحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأبدى الحكيم موقفه الداعم للرقابة الدولية قائلا إنها ضرورية لحث الجمهور على المشاركة والاطمئنان للنتائج مشددا على أن تبقى الرقابة ضمن حدودها دون التدخل بالاجراءات التنفيذية والمس بسيادة العراق.

وعد الحكيم الاحتكام الى الانتخابات المبكرة بحد ذاته دليل على تمسك الجمهور بالنظام السياسي والاحتكام لخيارات الناخبين واحداث التغيير من الداخل معربا عن سعادته لتحول بعض القوى التشرينية الى قوى سياسية فاعلة ومتفاعلة في المشهد السياسي.