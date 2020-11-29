الحكيم يبلغ السفير الإيراني "رؤيته للمرحلة المقبلة"

شفق نيوز/ أعلن رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، يوم الأحد، عن رؤيته لطبيعة المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة "وسيلة لتحقيق الاصلاح".

وذكر بيان لمكتب الحكيم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير بحث خلال استقباله بمكتبه السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الاسلامية في ايران فضلا عن استعراض المشهد السياسي على المستوى الاقليمي والدولي".

وأكد الحكيم خلال اللقاء على "اهميّة تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين"، مشددا على "استثمار المشتركات الكبيرة في المجالات كافة".

وأشار إلى رؤيته لطبيعة المرحلة القادمة، وقال إن "الانتخابات المبكرة وسيلة لتحقيق الاصلاح".

ولفت رئيس تحالف عراقيون إلى ان "التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلا لحل الازمة السياسية في العراق"، مؤكدا "اهمية الامن الانتخابي والذهاب الى ممارسة انتخابية شفافة ونزيهة مكفول فيها حرية الاختيار للمرشح والناخب بعيدا عن لغة التسقيط واستخدام السلاح او المال السياسي".

واعرب الحكيم عن استنكاره واسفه لحادث الاغتيال الذي تعرض له العالم الايراني فخري زادة حيث استهداف عالم كرس حياته لخدمة البشرية عبر استثمار الطاقة النظيفة في الحياة اليومية معربا عن عميق مواساته الى الجمهورية الاسلامية في ايران قيادة وحكومة وشعبا، بحسب البيان.

واتهم وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف أول امس الجمعة إسرائيل بتدبير عملية اغتيال العالم النووي الإيراني "محسن فخري زاده"، داعيا المجتمع الدولي الى إدانة هذه الحادثة.