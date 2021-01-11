الحكيم ووفد كوردي يؤكدان ضرورة صرف عائدات النفط وفق الدستور

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف الحكمة عمار الحكيم، ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، ضرورة إنفاذ الدستور حول حقوق المواطنين في عموم العراق، وشددا على صرف عائدات النفط والثروات ضمن السياقات الدستورية.

وقال مكتب الحكيم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل وفد الديمقراطي الكوردستاني برئاسة روز نوري شاويس، مبيناً أن الجانبين بحثا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقة بين بغداد وأربيل والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح الحكيم بحسب البيان أنه تم التأكيد على ضرورة إنفاذ الدستور فيما يتعلق بحقوق المواطنين في عموم العراق، وضرورة ان تصرف عائدات النفط والثروات ضمن السياقات الدستورية، داعياً الى استثمار المرحلة و التعامل مع موضوع نفط الإقليم ضمن ما أقره الدستور.

واضاف أن الأزمة الاقتصادية أزمة مركبة بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا مما يتطلب سياسة مالية تقشفية ومحركة للقطاعات الإنتاجية في البلد، ويستلزم أيضا مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المستحوذ عليها بغير وجه حق.

وشدد الحكيم على التعامل بين بغداد واربيل من منطلق التنازل للعراق واستحضار معادلة الحق والواجب فما هو حق لطرف هو واجب على الآخر.