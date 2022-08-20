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الحكيم ووضع شيعة السعودية يشعل تويتر.. كاتب سعودي لمغرد عراقي: شاهد الفرق بالصور

Category: سیاسة

Date: 2022-08-20T10:20:19+0000
الحكيم ووضع شيعة السعودية يشعل تويتر.. كاتب سعودي لمغرد عراقي: شاهد الفرق بالصور

 شفق نيوز/ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقاطع فيديو وصور من مناطق يقطنها شيعة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع زيارة زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم.

ويزور زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم حالياً السعودية والتقى بولي العهد السعودي، فيما تناولت مواقع ومنصات اعلامية عراقية مقربة من الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، أن الزيارة تناولت أوضاع شيعة السعودية في القطيف والأحساء، وكذلك وضع اليمن بعد الهدنة.

https://twitter.com/Al_thawaq/status/1560026183307350017

 وبحسب شبكة "CNN" الامريكية أن حرب تغريدات اشتعلت بين مغرد عراقي يدعى أحمد الذواق الذي نشر تغريدة على صفحته في موقع تويتر قال فيها: "الحكيم في السعودية.. اني عندي ملاحظة على لقاء الحكيم بابن سلمان، بس فرحت بالزيارة لما عرفت ان الحكيم اشترط لتلبية الدعوة زيارة الشيعة في القطيف والاحساء والاطلاع على اوضاع أهلها والتدخل لدى السلطات لتخفيف الحصار عليهم. للعلم الحكيم أول عمامة شيعية تزور شيعة القطيف والاحساء".

 https://twitter.com/JihadAlobaid/status/1560513984649986048

 ليرد الكاتب السعودي، جهاد العبيد في تغريدة على ما نشره الذواق مستشهداً بصور من منطقة الإحساء السعودية لتبيان الفرق بين البنى التحتية والعمران في المناطق التي يسكنها شيعة البلدين  قائلاً: "الحكيم احتمال لو راح الأحساء ما يرجع العراق من قوة الصدمة الحضارية.. أما موضوع ’اشترط‘ بلّها واشرب ماها، محاولة تضخيم شأنكم دليل شعورك بالنقص، رئيس أمريكا حضر بشروطنا يا القوة العظمى على غفلة.. شاهد الفرق بين الأحساء (المحاصرة كما تدعي) والعراق المنفتح المزدهر كما تتوهم!".

 https://twitter.com/SufianSamarrai/status/1560053290758553602

 

كما تداول نشطاء أيضا مقطع فيديو من مدينة الإحساء، أعاد نشره المغرد العراقي سفيان السامرائي الذي قال بتعليق: "إلى عمار الحكيم وزمرة الإطار القآني التابع للحرس الثوري بعد فشل مسرحياتكم مع التيار بقيادة المخابرات الإيرانية.. هذا هو حال شيعة القطيف والأحساء متوسط الفرد منهم يعيش في قصر نتحداكم ومن ورائكم من براثن الكيان الصفوي ان تجعلوا شيعتكم يعيشون بمستوى ١٪ مثلهم".

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