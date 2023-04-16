الحكيم وبن سلمان يبحثان ملفات سياسية وبيئية وإقليمية في الرياض

شفق نيوز/ أعلن زعيم تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، يوم الأحد، عن بحث عدد من الملفات السياسية والبيئية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه التقى في المملكة العربية السعودية برئيس مجلس الوزراء، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان "وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات البينية بين بغداد والرياض".

وأضاف أوضحنا أن العراق يحقق انجازات على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والخدمي، وذلك يعود لوجود تحالف إدارة الدولة الداعم للحكومة، وعودة النسيج الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي بعد دحر الإرهاب وخسارته لحواضنه الاجتماعية، كما لعبت أسعار النفط في وجود وفرة مالية نسبية تمكن الحكومة من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل".

وأشار الحكيم "أكدنا أيضا على أهمية التعاون في التحديات المشتركة خاصة في ملف المناخ وتغيراته، ودعونا إلى مزيد من التعاون في المجال البحثي والعلمي والخطوات التطبيقية في هذا المجال".

وأكد الحكيم "أبدينا دعمنا لأي خطوة تسهم في وقف العنف والقتال في اليمن الشقيق واستعادة هذا البلد المحوري دوره ومكانته العربية والإقليمية، كما أبدينا سعادتنا للخطوات العملية الجارية لاستعادة سوريا وشغل مقعدها في القمة العربية المقبلة".

وتابع "أكدنا أن التطورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجابا على عموم المنطقة، كما ثمنا لغة الاعتدال والتفاهم التي تسود بين فرقاء المنطقة للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة العلاقات".

وختم الحكيم "عبرنا عن قلقنا للتطورات المؤسفة في السودان وتمنينا معالجة الأزمة في هذا البلد العربي الشقيق عبر الحوار والتفاهم بين أطراف النزاع".