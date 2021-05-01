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الحكيم والعبادي يتحالفان لخوض الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-01T19:32:26+0000
الحكيم والعبادي يتحالفان لخوض الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ أعلن في بغداد، يوم السبت، تشكيل تحالف سياسي جديد اطلق عليه "تحالف قوى الدولة الوطنية" لخوض الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

والتحالف الجديد تشكل عبر اندماج تحالفي "قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم و"النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. 

ويترأس الحكيم التحالف الجديد، فيما يتسنم العبادي رئاسة المجلس القيادي للتحالف. 

ووفق بيان الإعلان، فإن التحالف يضم قوى سياسية وأخرى منبثقة من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم "انتفاضة تشرين" التي أطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي.

ويتبنى التحالف الجديد منهج "بناء الدولة وتقويتها وصولا الى بناء دولة مؤسسات فاعلة تأخذ على عاتقها ترسيخ اسس القانون والنظام وخدمة المجتمع"، وفق بيان التأسيس.

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