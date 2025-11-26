الحكيم والعامري يؤكدان على الاسراع في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز - بغداد

أكد كل من زعيم تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، والأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الأربعاء، على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية بعد اجراء الانتخابات التشريعية السادسة واعلان نتائجها النهائية.

جاء ذلك في لقاء جمعهما صباح اليوم وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للحكيم.

وذكر البيان، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة، والحفاظ على الاستقرار بمستوياته السياسية والاجتماعية والأمنية.