الحكيم من نينوى: الوضع السوري يشهد ضبابية ويتطلب منا تحصين جبهتنا الداخلية

شفق نيوز/ دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يوم الخميس، الى ضرورة تحصين الجبهة الداخلية للعراق في ظل "الوضع السوري الذي يشهد ضبابية".

وقال الحكيم في كلمة ألقاها اليوم خلال تجمع عشائري في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى، إن "المشهد السوري يشهد ضبابية، ويتطلب منا تحصين جبهتنا الداخلية ومراكمة الإيجابيات والتمسك بالتحول الإيجابي في العراق".

وأضاف أن "هناك إرادة إقليمية ودولية لاستقرار العراق"، مشيرا الى أن "هناك تصورا بأن استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق، والعراق بحاجة إلى هذا الاستقرار المرحلي، وبالتالي ستكون مصالح الناس مع الاستقرار ومنطق الدولة وتحويل المصالح من مرحلة اللا استقرار إلى مرحلة الاستقرار".

وتابع الحكيم القول إن "العراق بات محصنًا من المنزلقات الخطيرة ويمتلك مناعة لمواجهة التحديات، ويُنظر له على أنه بلد صاعد"، حسب تعبيره.