الحكيم من ديالى: لا مكان للمجرمين هنا

شفق نيوز/ أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الأربعاء، أن الحكومة والسلطات الأمنية جادون في معالجة الأمن بمحافظة ديالى، وترسيخ التعايش المجتمعي.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده في ديالى، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "القضاء والحكومة والأجهزة الأمنية تلاحق المجرمين المتورطين بجرائم القتل مهما كانت انتماءاتهم وقومياتهم ولا مكان لهم في ديالى".

وأضاف أن "التعامل مع المتورطين بالجرائم واحدة ودون أي استثناءات، والحكومة تسير بخطوات جادة للقضاء على مظاهر القتل والفتن بديالى، أينما وجدت".

واعتبر الحكيم، التكاتف السياسي والعشائري مع ديالى خلال الأزمات الأمنية "عزز تلاحم أبناء المحافظة وترسيخ الأمن الداخلي"، لافتا إلى أن "الجهات المعنية أمام مسؤوليات كبيرة للحفاظ على وحدة واستقرار ديالى".

وأقدم مسلحون مجهولون يوم الأربعاء 22 / 2 / 2023، على اغتيال الطبيب أحمد طلال المدفعي، بعد خروجه من عيادته في شارع الطابو وسط بعقوبة.

وقبل ذلك، هاجم مسلحون مجهولون مجموعة من المزارعين في قرية الجيايلة التابعة لقضاء الخالص (17 كم شمال شرق بعقوبة) لاسباب ودواع متضاربة بين ردود افعال انتقامية او نزاعات عشائرية قديمة.

وتشهد ديالى، منذ مطلع العام 2023، أوضاعاً أمنية متردية، تمثلت بعمليات اغتيال واختطاف وهجمات مسلحة بعضها اندرجت ضمن الثارات والعائلية، وأخرى صنفت جرائم إرهابية.