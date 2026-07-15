الحكيم: مشروع أنبوب بصرة - حديثة بوابة العراق لتصدير النفط نحو سوريا ولبنان والأردن ومصر

شفق نيوز - الأنبار

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن مشروع خط أنبوب (بصرة - حديثة) يمثل بوابة العراق الاستراتيجية لتنويع منافذ تصدير النفط نحو سوريا ولبنان والأردن ومصر، مشدداً على ضرورة مغادرة الاقتصاد الريعي وتنشيط القطاعات التنموية.

جاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقده على هامش الزيارة التي يجريها إلى محافظة الأنبار ولقائه المحافظ عمر مشعان الدبوس، ورئيس مجلس المحافظة حميد دحام العلواني، وأعضاء مجلس المحافظة والحكومة المحلية.

وقد أكد الحكيم خلال المؤتمر على أهمية الأنبار؛ لتاريخها وعشائرها العريقة وواقعها الجغرافي المتميز محلياً وإقليمياً، مشيراً إلى إمكانات المحافظة الاقتصادية، ولا سيما ثرواتها من الغاز والمعادن، وداعياً إلى التركيز على التنمية والاقتصاد في المرحلة المقبلة، ومؤكداً أن الأنبار مؤهلة لتكون رافداً اقتصادياً رئيساً للبلد.

وأوضح أن أولوية الحكومة العراقية تكمن في تطوير قطاع النفط والطاقة عموماً، مما يتطلب استثمارات وشراكات واسعة للانتقال بالعراق إلى آفاق جديدة.

وأضاف رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية أن زيادة إنتاج النفط تتطلب تنويع منافذ التصدير، مؤكداً في هذا الصدد أهمية مشروع خط أنبوب (بصرة - حديثة)، ومن ثم التصدير نحو سوريا ولبنان والأردن ومصر، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستؤسس لشراكة اقتصادية متينة، تكون فيها الأنبار نقطة اتصال حيوية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

وفي معرض حديثه عن الأزمة المالية الحالية، أشار الحكيم إلى أن تراجع إنتاج النفط وتصديره في الآونة الأخيرة قد أسهم فيها بشكل كبير؛ نظراً لاعتماد الموازنة المفرط على الريع النفطي، مؤكداً أن هذا الضيق المالي مؤقت، داعياً في الوقت نفسه إلى تنويع مصادر الدخل في الأنبار دون الاعتماد الكلي على الحكومة الاتحادية.

وتطرق الحكيم إلى الوضع السياسي في البلاد، مبيناً أن المسار الحكومي يمضي في تقديم الخدمات وتهدئة الأجواء إقليمياً ودولياً، عادّاً ذلك دليلاً على حرص العراق ورغبته في إقامة علاقات وثيقة مع دول المنطقة، ومؤكداً قرب انتهاء مهام التحالف الدولي والانتقال إلى علاقة ثنائية مع بعض الدول الأعضاء، مما يتطلب شرح وتفكيك الأحداث والسيناريوهات المحيطة بها.