الحكيم من الموصل: نجاح نينوى بالبناء رسالة لكل العراقيين

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، يوم الأربعاء، أن محافظة نينوى تشهد حالة من الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي، فيما اعتبر نجاحها يشكل مصدرا لكل العراقيين للسير على خطاها في الإعمار والبناء وتجاوز مرحلة الحروب.

وقال الحكيم، في مؤتمر صحفي في الموصل، وحضرته وكالة شفق نيوز، وذلك على هامش، زيارته لمحافظة نينوى ولقائه المحافظ عبد القادر الدخيل ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والقيادات الأمنية ومسؤولين فيها، إن "محافظة نينوى بحال أفضل مما كانت عليه سابقاً وحركة الإعمار التي تشهدها نموذج كبير لكل المحافظات الأخرى لتحذو حذوها لما تشهده من تكاتف وإعادة للبنى التحتية والخدمية".

وعبر الحكيم عن سعادته لـ"زيارة نينوى وهي بحالة متعافية، وهي جزء من حالة التعافي العامة التي يشهدها العراق"، مبينا أن "نينوى عراق مصغر بحكم تنوعها، وأن نجاح الاستقرار فيها رسالة لكل العراقيين".

وأشاد الحكيم بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية في نينوى"، داعيا ل،"عدم الغرق في الماضي إنما استذكاره للاعتبار مع عين أخرى على المستقبل والبناء والإعمار".

وتابع: أن "محافظة نينوى عانت وعانى أهلها، وبفتوى المرجعية الدينية وجهود القوات المسلحة استعيدت الأرض وثقة الشعب"، مشيرا إلى أن "الإعمار في نينوى قصة نجاح يحتذى بها والبناء فيها قصة نجاح يراقبها الجميع".

ونوه إلى أن "نينوى فيها تنوع ديني وقومي ومذهبي وهو مصدر نجاحها ورسالة لكل العراقيين وللمجتمع الدولي بانها تعيش حالة استقرار وتعايش سلمي".

من جهته، بين محافظ نينوى عبد القادر الدخيل خلال المؤتمر الصحفي: أن "الحكومة المحلية في نينوى ترحب بزيارة الحكيم الذي يتميز بالوسطية والاعتدال وهذه الزيارة مهمة لنينوى".

وأضاف الدخيل، أن "نينوى تحررت بفضل سواعد قواتنا الأمنية بجميع صنوفها ودماء الشهداء التي ضحت من أجل تحرير الأرض".

وتابع، أن "إدارة المحافظة نجحت في إعادة النسيج الاجتماعي وخلق المجتمع من جديد من خلال تحقيق العدالة بين مكوناته"، مشيرا إلى "وجود خطة استراتيجية للعديد من المشاريع التي ستنهض بواقع المحافظة وخطة أخرى لتقديم الخدمات المتكاملة لإعادة الحياة إلى جميع أقضية ونواحي المحافظة".

وأكد أن "العمل جار على إعادة المسيحيين إلى مدينة الموصل لانهم جزء من مكوناتنا الأصلية"، مضيفا أن "نينوى 2024 تختلف عن نينوى 2014 وهذه الزيارة تعطينا دفعة كبيرة للعمل بروح الفريق الواحد".

وشدد الدخيل على أن "نينوى اليوم آمنة ومستقرة ودخلت عهد الإعمار والاستثمارات الأجنبية، مخاطبا الشركات العالمية إلى الحضور والاستثمار في نينوى"، مضيفا أن "الموصل ستشهد قريبا تطبيق قرار توسعة الموصل وإضافة 160 ألف دونم إليها ما يسهل تنفيذ المشاريع وإطلاق الاستثمارات في المدينة".