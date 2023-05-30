الحكيم: من الطبيعي ألّا تلبي الموازنة جميع طموحات القوى السياسية العراقية

شفق نيوز/ اعتبر زعيم تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم، عدم تلبية الموازنة المالية العامة للبلاد "طموح" القوى السياسية العراقية كافة امرا "طبيعياً".

وذكر الحكيم في مقابلة أجرته معه قناة "القاهرة الأخبارية"، أن الاتفاق على الموازنة رغم كل التعقيدات سيكون دليلًا على نجاح التجربة السياسية الحالية في العراق، مضيفًا أنه من الطبيعي ألا تلبي الموازنة كل طموحات القوى السياسية.

وتابع أن ائتلاف إدارة الدولة العراقية حاليًا تجسيد للتفاهم بين المكونات السياسية، وأنه يأمل في إقرار الموازنة الجديدة لتكون الأكبر في تاريخ العراق.

يُشار إلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.