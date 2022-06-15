سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكيم لـ"بافل طالباني": نريد حكومة تمتلك برنامجاً واضح المعالم والتوقيتات

Category: سیاسة

Date: 2022-06-15T18:05:06+0000
الحكيم لـ"بافل طالباني": نريد حكومة تمتلك برنامجاً واضح المعالم والتوقيتات

شفق نيوز/ أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم خلال استقباله، يوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني ضرورة تشكيل حكومة تخدم شعبها وفق برنامج حكومي واضح المعالم والتوقيتات.

وقال الحكيم في بيان صدر عقب اجتماعه مع طالباني، بمقره في العاصمة بغداد، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهمّ الوطني كان حاضرا خلال استقبالنا رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، حيث تبادلنا الرؤى حول تطورات المشهد السياسي ومآلات تشكيل الحكومة العراقية والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة الحالية وسبل مواجهتها والتغلب عليها".

وشدد الحكيم على "أهمية تشكيل حكومة خادمة لشعبها قادرة على تحقيق تطلعاته، وضرورة تغليب المصلحة العامة و العمل على تحقيق الوئام في كل الساحات تمهيدا إلى الوئام الوطني في الساحة الوطنية عموما"، لافتا الى أن "التجارب أثبتت أن إرتباك المشهد في أي من الساحات الوطنية تؤدي إلى إرتباك المشهد العام، وبيّن أن تجربة مواجهة داعش ليست ببعيدة".

ودعا الحكيم، إلى "تشكيل حكومة وفق برنامج حكومي واضح المعالم والتوقيتات يضع خدمة المواطنين أولويته الأولى مقدمة على البحث عن الشخوص والمواقع".

وكان وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني يرأسه زعيم الحزب بافل جلال طالباني وصل، صباح أمس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد.

وفي الأسبوع الماضي، زار بافل طالباني، برئاسة وفد رفيع المستوى من حزبه، بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات السياسية مع الأحزاب العراقية.

related

خلال لقائه الكاظمي.. الحكيم يدعو الى تشكيل حكومة "متوازنة"

Date: 2022-01-19 15:07:20
خلال لقائه الكاظمي.. الحكيم يدعو الى تشكيل حكومة "متوازنة"

ملتقياً طالباني.. الحكيم يعد الأغلبية السياسية "استحقاقاً ديمقراطياً" بشرط حفظ التوازن

Date: 2022-03-29 20:10:06
ملتقياً طالباني.. الحكيم يعد الأغلبية السياسية "استحقاقاً ديمقراطياً" بشرط حفظ التوازن

مصحح- خلف السِتار.. الإطار التنسيقي يخطو لتشكيل الحكومة ويكشف عن اسمين لرئاستها

Date: 2021-12-11 15:58:53
مصحح- خلف السِتار.. الإطار التنسيقي يخطو لتشكيل الحكومة ويكشف عن اسمين لرئاستها

كتلة شيعية تبلغ الكاظمي رسميا عدم مشاركتها بحكومته

Date: 2020-04-21 12:04:37
كتلة شيعية تبلغ الكاظمي رسميا عدم مشاركتها بحكومته

الحكيم: عليكم بمبادرتي فالجميع جرّب إرادة الكسر والاستقواء لكنها لم تحل الأزمات

Date: 2022-06-06 10:30:43
الحكيم: عليكم بمبادرتي فالجميع جرّب إرادة الكسر والاستقواء لكنها لم تحل الأزمات

زيباري يؤكد دعمه للرؤية التركمانية في تشكيل الحكومة العراقية

Date: 2022-01-26 16:35:00
زيباري يؤكد دعمه للرؤية التركمانية في تشكيل الحكومة العراقية

متمسك بالأغلبية.. مصدر من الحنانة: أمام الإطار خياران لا ثالث لهما

Date: 2022-05-28 17:33:25
متمسك بالأغلبية.. مصدر من الحنانة: أمام الإطار خياران لا ثالث لهما

الحكيم يحذر من إنهيار النظام السياسي ويشدد على وجود تيارين موالٍ ومعارض للحكومة المقبلة

Date: 2021-08-13 14:06:33
الحكيم يحذر من إنهيار النظام السياسي ويشدد على وجود تيارين موالٍ ومعارض للحكومة المقبلة