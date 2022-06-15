الحكيم لـ"بافل طالباني": نريد حكومة تمتلك برنامجاً واضح المعالم والتوقيتات

شفق نيوز/ أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم خلال استقباله، يوم الأربعاء، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني ضرورة تشكيل حكومة تخدم شعبها وفق برنامج حكومي واضح المعالم والتوقيتات.

وقال الحكيم في بيان صدر عقب اجتماعه مع طالباني، بمقره في العاصمة بغداد، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهمّ الوطني كان حاضرا خلال استقبالنا رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، حيث تبادلنا الرؤى حول تطورات المشهد السياسي ومآلات تشكيل الحكومة العراقية والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة الحالية وسبل مواجهتها والتغلب عليها".

وشدد الحكيم على "أهمية تشكيل حكومة خادمة لشعبها قادرة على تحقيق تطلعاته، وضرورة تغليب المصلحة العامة و العمل على تحقيق الوئام في كل الساحات تمهيدا إلى الوئام الوطني في الساحة الوطنية عموما"، لافتا الى أن "التجارب أثبتت أن إرتباك المشهد في أي من الساحات الوطنية تؤدي إلى إرتباك المشهد العام، وبيّن أن تجربة مواجهة داعش ليست ببعيدة".

ودعا الحكيم، إلى "تشكيل حكومة وفق برنامج حكومي واضح المعالم والتوقيتات يضع خدمة المواطنين أولويته الأولى مقدمة على البحث عن الشخوص والمواقع".

وكان وفد رفيع المستوى من الاتحاد الوطني الكوردستاني يرأسه زعيم الحزب بافل جلال طالباني وصل، صباح أمس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد.

وفي الأسبوع الماضي، زار بافل طالباني، برئاسة وفد رفيع المستوى من حزبه، بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات السياسية مع الأحزاب العراقية.