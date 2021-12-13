سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكيم لزيباري: الإنتخابات سببت إرباكا نتيجة إنعدام التوازن

Category: سیاسة

Date: 2021-12-13T10:17:37+0000
الحكيم لزيباري: الإنتخابات سببت إرباكا نتيجة إنعدام التوازن

شفق نيوز/ بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يوم الاثنين، مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة.

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛"التقينا صباح اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وتداولنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما سببته من إرباك نتيجة إنعدام التوازن في أغلب الساحات الوطنية". 

وأضاف الحكيم؛ "دعونا إلى النظر بالطعون والشكاوى من قبل المحكمة الإتحادية، إذ أنه يصب في مصلحة المعترضين و الفائزين فكلما كان النظر بالطعون جديا وشفافا كلما عزز مكانة الفائزين من جميع الكتل السياسية".

وتابع "بيّنا أهمية المرحلة القادمة وصعوبتها، وذكّرنا بتحذيرنا من هذه المرحلة قبل الانتخابات إذا ما خرجت بمعادلة غير متوازنة، وحمّلنا الجميع مسؤولية التنازل للمصلحة الوطنية العليا للبلاد التي تصب في خانة الجميع".

ورأى الحكيم؛ أن "الحكومة القادمة تنتظرها الكثير من المهام الجسام على المستوى الخدمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي لذا لابد من تشكيل حكومة تستند إلى معادلة ثابتة ورصينة قادرة على تحقيق التوازن التنفيذي والتشريعي".

وكان تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم قد حصل على 4 مقاعد نيابية في الانتخابات المبكرة مناصفة مع حليفه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

related

الحلبوسي ووفد الديمقراطي يبحثان ملف التظاهرات ومطالب تعديل الدستور

Date: 2019-11-03 13:58:52
الحلبوسي ووفد الديمقراطي يبحثان ملف التظاهرات ومطالب تعديل الدستور

الحكيم يبحث مع كتلة الديمقراطي دعم الدولة في "كل توجهاتها"

Date: 2020-09-08 08:22:54
الحكيم يبحث مع كتلة الديمقراطي دعم الدولة في "كل توجهاتها"

الحكيم ووفد الديمقراطي الكوردستاني يبحثان جملة ملفات في بغداد: المرحلة القادمة حساسة

Date: 2021-11-05 16:27:11
الحكيم ووفد الديمقراطي الكوردستاني يبحثان جملة ملفات في بغداد: المرحلة القادمة حساسة

الحكيم ووفد كوردي يؤكدان ضرورة صرف عائدات النفط وفق الدستور

Date: 2021-01-11 12:31:45
الحكيم ووفد كوردي يؤكدان ضرورة صرف عائدات النفط وفق الدستور

العبادي وزيباري يؤكدان على دعم الاستقرار السياسي وتأمين احتياجات الشعب

Date: 2021-11-08 13:00:45
العبادي وزيباري يؤكدان على دعم الاستقرار السياسي وتأمين احتياجات الشعب

الديمقراطي الكوردستاني يتوقع عدد مقاعده بالانتخابات المقبلة

Date: 2021-09-25 13:50:15
الديمقراطي الكوردستاني يتوقع عدد مقاعده بالانتخابات المقبلة

أول تعليق سياسي على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد

Date: 2021-08-02 09:42:23
أول تعليق سياسي على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد

قيادي بالديمقراطي يؤشر "منحدراً زلقاً" في العراق بحاجة لـ"وقفة"

Date: 2019-12-09 18:03:34
قيادي بالديمقراطي يؤشر "منحدراً زلقاً" في العراق بحاجة لـ"وقفة"