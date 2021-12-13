الحكيم لزيباري: الإنتخابات سببت إرباكا نتيجة إنعدام التوازن

شفق نيوز/ بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يوم الاثنين، مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة.

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛"التقينا صباح اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وتداولنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ونتائج الإنتخابات الأخيرة وما سببته من إرباك نتيجة إنعدام التوازن في أغلب الساحات الوطنية".

وأضاف الحكيم؛ "دعونا إلى النظر بالطعون والشكاوى من قبل المحكمة الإتحادية، إذ أنه يصب في مصلحة المعترضين و الفائزين فكلما كان النظر بالطعون جديا وشفافا كلما عزز مكانة الفائزين من جميع الكتل السياسية".

وتابع "بيّنا أهمية المرحلة القادمة وصعوبتها، وذكّرنا بتحذيرنا من هذه المرحلة قبل الانتخابات إذا ما خرجت بمعادلة غير متوازنة، وحمّلنا الجميع مسؤولية التنازل للمصلحة الوطنية العليا للبلاد التي تصب في خانة الجميع".

ورأى الحكيم؛ أن "الحكومة القادمة تنتظرها الكثير من المهام الجسام على المستوى الخدمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي لذا لابد من تشكيل حكومة تستند إلى معادلة ثابتة ورصينة قادرة على تحقيق التوازن التنفيذي والتشريعي".

وكان تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم قد حصل على 4 مقاعد نيابية في الانتخابات المبكرة مناصفة مع حليفه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.