البرلمان العراقي وقادة الإطار "قلقون" من أحداث السليمانية

شفق نيوز/ عبر زعيم تيار الحكمة والقيادي في الاطار التنسيقي عمار الحكيم، يوم السبت، عن قلقه من الأوضاع في السليمانية، في حين دعا رئيس منظمة بدر هادي العامري الى "عدم السكوت" إزاء ما يجري بالمحافظة.

وقال الحكيم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نعبر عن قلقنا لبعض التحركات العسكرية التي تستهدف محافظة السليمانية، ما يعرض حياة المواطنين وأمنهم للتهديد".

وأضاف "من هنا ندعو الجهات المعنية لإكمال التحقيقات وكشف ملابسات حادث مطار السليمانية بسرعة عاجلة".

فيما قال العامري، وهوي قيادي بارز في الاطار الشيعي الحاكم، عبر بيان "إدانة" ورد إلى وكالة شفق نيوز، "ندينُ وبشدة حادثَ الاعتداء غير المبرر على مطار السليمانية"، عادا اياه "إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق أرضاً وجواً وتعدياً سافرا لا يجب السكوت عنه تحت أي ذريعة كانت".

من جانبه وجه النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات استهداف مطار السليمانية الدولي.

وقال المندلاوي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية الدولي لما يمثله من انتهاك خطير للسيادة العراقية وتهديد لأرواح المواطنين".

واضاف "نوجه لجنة الامن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء وتقديم تقرير عاجل لاتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة وتحمي أرواح شعبنا من اي اعتداء".

وأمس الجمعة، أعلن أمن مطار السليمانية في اقليم كوردستان، تعرض المطار الى قصف مجهول، تسبب عن حريق دون وقوع إصابات.

فيما قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، إن استهداف مطار السليمانية الدولي نتيجة "احتلال المؤسسات الحكومية و استخدامها في أعمال غير قانونية".