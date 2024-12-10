الحكيم في كركوك غداً لمناقشة عدة ملفات وعقد اجتماعات "مغلقة"

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، أن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم سيصل يوم غد إلى المحافظة في زيارة رسمية للوقوف على عدد من الملفات ولقاء الحكومة المحلية وممثلي المكونات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "زعيم تيار الحكمة سوف يصل إلى كركوك صباح غد الأربعاء ويلتقي بالمحافظ ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة".

وأضاف المصدر أن "الحكيم سيناقش عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تخص محافظة كركوك، وكذلك سيعقد اجتماعات مغلقة مع عدد من الشخصيات الأكاديمية ورؤساء الدوائر والشخصيات العشائرية".

يشار إلى أن محافظة كركوك تشهد خلافات سياسية بين الكتل الكوردية والتركمانية والعربية والسنية والشيعية والمسيحية لما تمثله من أهمية إستراتيجية، وعلى خلفية ذلك تأخر تشكيل مجلس المحافظة والحكومة المحلية لعدة أشهر بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.

واستدعت الخلافات تدخل عدة أطراف سياسية ومنها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لأكثر من مرة من أجل تقريب وجهات النظر، وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة المحلية لكركوك من العاصمة بغداد وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلتين التركمانية والعربية.