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الحكيم عن إنسحاب الصدريين: لايمكن لأحد أن يملأ فراغ أحد آخر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-17T13:25:52+0000
الحكيم عن إنسحاب الصدريين: لايمكن لأحد أن يملأ فراغ أحد آخر

شفق نيوز/ أعرب زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، اليوم الجمعة، عن أسفه إزاء انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له وسط تجمع عشائري في محافظة بابل.

وقال الحكيم في الكلمة إنه يأسف "بشدة لإنسحاب الأخوة في الكتلة الصدرية وتقديمهم الإستقالات فهم شركاء أساسيون في بناء العراق الجديد، وهم ركيزة أساسية في العملية السياسية"، مردفا بالقول إنه "لايمكن لأحد أن يملأ فراغ أحد بحكم التنوع العراقي وكثرة الرؤى والمشارب السياسية".

وأشار إلى "حاجة العراق لوحدة الصف"، مطمئنا بأن "الأمور ذاهبة إلى خير ولن تمضي لأي صِدام بحكمة وحصافة الجميع من كل المكونات العراقية".

وأكد الحكيم على "الحاجة لحكومة خدمة وطنية من شخصيات كفوءة"، مشيرا إلى أن "الخدمة وحدها القادرة على تجسير العلاقة بين الجمهور والنظام السياسي".

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