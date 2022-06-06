الحكيم: عليكم بمبادرتي فالجميع جرّب إرادة الكسر والاستقواء لكنها لم تحل الأزمات

شفق نيوز/ قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الإثنين، إن الجميع جرّب إرادة الكسر والإستقواء لكنها لم تسهم بحل الأزمات، داعيا الى إنهاء الوضع الحالي، في اشارة الى الانسداد السياسي بعملية تشكيل الحكومة العراقية.

وجاء ذلك خلال استقباله السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز. وقال الحكيم، إنه "ناقش مع السفير البريطاني تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والتحديات التي تواجه دول العالم خاصة تحديات المناخ والغذاء والطاقة".

وجدد الحكيم الدعوة لـ"الأخذ بالممكن من المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية الحالية ومنها مبادرته التي أخذت بعين الاعتبار كل التوجهات والرؤى المطروحة من جميع الأطراف". وتابع، "طالبنا الجميع بتحمل مسؤولياتهم لإنهاء الوضع الحالي الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين وعطل كثيرا من مصالحهم".

وأضاف الحكيم، "عن قضايا المنطقة والعالم قلنا بأهمية الحوار لحل المشاكل العالقة، وأكدنا أن الجميع جرب إرادة الكسر والإستقواء لكنها لم تسهم بحل أي من الأزمات بل زادتها تعقيدا وبعدا عن الحل، ولفتنا إلى ضرورة توحيد المواقف تجاه تحديات الأمن الغذائي والطاقة والمناخ".

وامس الاحد، قدم وفد يمثل النواب المستقلين في مجلس النواب العراقي، مبادرة الى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لحل الانسداد السياسي واجتياز الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.

كما، اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على تأييد الكورد لأي محاولة للخروج من الانسداد السياسي الحالي وضرورة تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية.

وجاء موقف نيجيرفان بارزاني خلال لقائه وفدا من أعضاء مجلس النواب المستقلين المعروفين بلجنة التفاوض، حيث ناقش معهم آخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والتحديات التي تواجهه والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهم بين الأطراف السياسية وتجاوز المأزق السياسي.