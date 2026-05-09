الحكيم: انخراط الزيدي في القطاع الخاص ميزة لقيادة المرحلة الاقتصادية

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم السبت، أن انخراط رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في القطاع الخاص يمثل "ميزة" تدعم توجه الحكومة المقبلة نحو معالجة الملفات الاقتصادية وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

وقال الحكيم، خلال لقائه في ديوان بغداد للنخب والكفاءات المهنية والنقابية، إن المرحلة الحالية تتطلب "مغادرة السياقات الروتينية والبيروقراطية"، مشدداً على ضرورة دعم القطاع الخاص وتحول الحكومة إلى "حكومة راعية ومنظمة لمصالح المواطنين".

وأضاف أن النظام السياسي في العراق "برلماني ويُعبَّر عنه عبر الكتل السياسية"، معتبراً أن هذا النظام "يعزز التكامل والتشاركية ويحول دون عودة الدكتاتورية".

وأشار الحكيم إلى أن "القلق المتبادل بين القوى السياسية يفضي إلى مرشح تسوية"، مبيناً أن من الطبيعي "عودة رئيس الوزراء إلى الكتل التي رشحته ومنحته الثقة في القرارات الاستراتيجية".

ووصف أولويات المرحلة بأنها "اقتصادية بامتياز"، داعياً إلى تقليل اعتماد العراق على النفط عبر توسيع منافذ التصدير وتنويع الاقتصاد وتحريك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة.

وأعرب عن ثقته بقدرة الزيدي على تحريك هذه القطاعات “انطلاقاً من خلفيته كرجل قطاع خاص”.

كما أشاد الحكيم بما حققته حكومة محمد شياع السوداني، داعياً إلى تثمين جهودها، ومؤكداً أهمية الحفاظ على توازن علاقات العراق الإقليمية والدولية بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.

كما شدد الحكيم على ضرورة وضع ضوابط للعمالة الأجنبية، والحفاظ على استقلالية النقابات، إلى جانب تحريك القطاع الخاص لاستيعاب البطالة.